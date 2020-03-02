Задержан мужчина, взявший в заложники около 30 человек в ТЦ на Филиппинах
Задержан мужчина, удерживающий по меньшей мере 30 человек в торговом центре «Greenhills» в столице Филиппин Маниле. Все заложники были освобождены.
Как сообщает телеканал CNN Pilippines, заложников освободили спустя девять часов после захвата.
Напомним, вооруженный пистолетом и гранатами мужчина взял в заложники около 30 человек. Ранее он работал охранником в атакованном торговом центре, но был уволен несколько недель назад.
Портал Rappler сообщает, что в ходе переговоров с правоохранительными органами захватчик потребовал организовать ему контакт с бывшими коллегами и средствами массовой информации. В результате установленной видео- и аудиосвязи руководство охранной службы принесло извинения своему бывшему сотруднику, и выразило готовность уйти в отставку.
По предварительным данным, по меньшей мере один человек пострадал и был доставлен в больницу.
30 человек взяты в заложники в торговом центре Манилы.
ИСТОЧНИК KP.RU