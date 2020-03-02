2020-03-02T16:27:41+03:00
Происшествия

Задержан мужчина, взявший в заложники около 30 человек в ТЦ на Филиппинах

Все заложники были освобождены [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Задержан мужчина, взявший в заложники около 30 человек в ТЦ на ФилиппинахЗадержан мужчина, взявший в заложники около 30 человек в ТЦ на ФилиппинахФото: REUTERS
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Задержан мужчина, удерживающий по меньшей мере 30 человек в торговом центре «Greenhills» в столице Филиппин Маниле. Все заложники были освобождены.

Как сообщает телеканал CNN Pilippines, заложников освободили спустя девять часов после захвата.

Напомним, вооруженный пистолетом и гранатами мужчина взял в заложники около 30 человек. Ранее он работал охранником в атакованном торговом центре, но был уволен несколько недель назад.

Портал Rappler сообщает, что в ходе переговоров с правоохранительными органами захватчик потребовал организовать ему контакт с бывшими коллегами и средствами массовой информации. В результате установленной видео- и аудиосвязи руководство охранной службы принесло извинения своему бывшему сотруднику, и выразило готовность уйти в отставку.

По предварительным данным, по меньшей мере один человек пострадал и был доставлен в больницу.

30 человек взяты в заложники в торговом центре Манилы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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