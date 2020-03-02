2020-03-02T17:39:38+03:00
Политика

Поступившие в Госдуму поправки президента к Конституции занимают 24 страницы

Голосование по изменениям в Основной закон пройдёт 22 апреля
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции, они занимают 24 страницыВ Госдуму поступили поправки президента к Конституции, они занимают 24 страницыФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции. Они занимают 24 страницы, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 22 апреля с 8:00 утра до 20:00 вечера. Этот день будет выходным.

Второе чтение по проекту самих поправок в Конституцию назначено на 10 марта.

Ранее сайт kp.ru публиковал подробное описание всех предложенных Путиным поправок, объяснение того, что изменится и чем займётся Госсовет.

Дату голосования ранее предложил президенту Путину сопредседатель рабочей группы по обсуждению внесения правок в Конституцию Андрей Клишас. Он объяснил это тем, что 19 апреля закончится православный пост, 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, а 22 апреля станет "оптимальной датой".

Путин о поправках в Конституцию: «Поступило порядка 900 предложений».Президент России Владимир Путин провел очередную встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин внёс на рассмотрение поправку в Конституцию о признании брака союзом мужчины и женщины
МВД РФ предлагает ограничить продажу алкоголя в поездах
«Вам руки не подам»: немецкий министр побоялся пожать руку Меркель из-за коронавируса
Риелтор назвал популярные способы мошенничеств с недвижимостью
Поступившие в Госдуму поправки президента к Конституции занимают 24 страницы
Задержан мужчина, взявший в заложники около 30 человек в ТЦ на Филиппинах
В ДНР сообщили о невозможности провести обмен пленными до конца марта из-за позиции Киева
ФАС подозревает наличие новых картельных сговоров на рынке медицинских масок
В Германии беспилотник парализовал взлёт и посадку более 70 рейсов
Эрдоган: у Турции нет никаких проблем с Россией и Ираном в Сирии
CAS потребовал от МОК в течение суток объяснить поддельные подписи в деле биатлонисток
Риелтор объяснила рост числа афер с недвижимостью в России
Пассажир с подозрением на коронавирус выявлен на борту самолёта Москва-Пекин
Мирные жители возвращаются в старые кварталы Алеппо
Погиб Владимир Шуралев: экс-замминистра обороны СССР сбила машина
Верующие иранцы целуют и облизывают святыни, чтобы показать своё презрение к коронавирусу
Пенсии по инвалидности начнут назначать автоматически с 2021 года
Горячий обед для школьников в среднем будет обходиться государству в 60 рублей
Песков: Эрдоган прибудет в Москву на переговоры с Путиным 5 марта
В Ухане частично закрыли госпиталь для лечения больных коронавирусом
Эксперт объяснил, почему нельзя снижать нештрафуемый порог скорости
Российский летчик Ярошенко все-таки дождался медпомощи в тюрьме США
Президент Международной федерации хоккея не видит смысла в проведении чемпионата мира без зрителей
Врачи рассказали, как продукты полезно есть на ночь
Нотариусы стали чаще выявлять случаи мошенничества с недвижимостью