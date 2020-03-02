Поступившие в Госдуму поправки президента к Конституции занимают 24 страницы
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции. Они занимают 24 страницы, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Напомним, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 22 апреля с 8:00 утра до 20:00 вечера. Этот день будет выходным.
Второе чтение по проекту самих поправок в Конституцию назначено на 10 марта.
Ранее сайт kp.ru публиковал подробное описание всех предложенных Путиным поправок, объяснение того, что изменится и чем займётся Госсовет.
Дату голосования ранее предложил президенту Путину сопредседатель рабочей группы по обсуждению внесения правок в Конституцию Андрей Клишас. Он объяснил это тем, что 19 апреля закончится православный пост, 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, а 22 апреля станет "оптимальной датой".
Путин о поправках в Конституцию: «Поступило порядка 900 предложений».Президент России Владимир Путин провел очередную встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
ИСТОЧНИК KP.RU