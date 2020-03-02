Поступившие в Госдуму поправки президента к Конституции занимают 24 страницы

2 Март 2020 2020-03-02T17:39:38+03:00

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции, они занимают 24 страницы Фото: Артем КИЛЬКИН

Голосование по изменениям в Основной закон пройдёт 22 апреля

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В Госдуму поступили поправки президента к Конституции. Они занимают 24 страницы, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 22 апреля с 8:00 утра до 20:00 вечера. Этот день будет выходным.

Второе чтение по проекту самих поправок в Конституцию назначено на 10 марта.

Ранее сайт kp.ru публиковал подробное описание всех предложенных Путиным поправок, объяснение того, что изменится и чем займётся Госсовет.

Дату голосования ранее предложил президенту Путину сопредседатель рабочей группы по обсуждению внесения правок в Конституцию Андрей Клишас. Он объяснил это тем, что 19 апреля закончится православный пост, 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, а 22 апреля станет "оптимальной датой".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763119" frameborder="0"></iframe> Путин о поправках в Конституцию: «Поступило порядка 900 предложений».Президент России Владимир Путин провел очередную встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ

ИСТОЧНИК KP.RU