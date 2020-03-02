2020-03-02T18:43:05+03:00
Общество

Путин поручил разработать закон о нормах русского языка для чиновников

Кабмин должен создать межведомственную комиссию, которая займется экспертизой словарей и справочников
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин поручил правительству разработать проект о соблюдении норм русского языкаПутин поручил правительству разработать проект о соблюдении норм русского языкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По итогам заседания Совета по русскому языку президент России Владимир Путин поручил правительству разработать законопроект, который будет контролировать соблюдения должностными лицами и государственными служащими норм русского языка. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Также предусматривается разработка норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации.

Для выполнения поручения главы государства правительство должно создать межведомственную комиссию, которая займется экспертизой словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного, а также правил орфографии и пунктуации.

Поручение российского лидера должно быть выполнено до 15 сентября текущего года. Ответственными за его выполнение назначены премьера Михаила Мишустина и советник Владимира Толстого.

Напомним, ранее Путин предложил создать «единый корпус словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка» и использовать его в качестве государственного языка Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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