2020-03-02T19:11:53+03:00
Происшествия

Муж блогера ответил на предупреждения доставщика сухого льда, что «бассейн с подогревом, и он все знает»

Валентин Диденко погиб 28 февраля от действия сухого льда в бассейне на дне рождения своей жены [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Муж блогера ответил на предупреждения доставщика сухого льда, что «бассейн с подогревом и он все знает»Муж блогера ответил на предупреждения доставщика сухого льда, что «бассейн с подогревом и он все знает»Фото: Кадр видео
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Доставщик сухого льда на день рождения у «аптечного» блогера Екатерины Диденко, рассказал, что заказ принимал муж именинницы Валентин Диденко и рассказал, что лед ему нужен для бассейна на вечеринку.

«Я говорю ему: „Будьте аккуратней там, не обожгитесь, не обмерзните, он же холодный“. Он на это ответил, что бассейн с подогревом и он все знает — не первый раз сталкивается со льдом», - передает «360» слова доставщика.

Диденко успокоил доставщика и заверил, что ведет блог и снимает видео с сухим льдом, после чего «расплатился, расписался, попрощались».

Напомним, на вечеринке по поводу дня рождения Екатерины Диденко ее супруг вывалил коробку с сухим льдом прямо в бассейн под одобрительный гул гостей. Через пару секунд образовалась дымовая завеса над всем бассейном, которая привела в восторг собравшихся.

Торжество закончилось смертью троих человек: друзья Екатерины и ее супруг. Ребята потеряют сознание прямо в бассейне. Они скончались от механической асфиксии - захлебнулись водой. Четверо человек были доставлены в больнице.

"Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.

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Дело о гибели трех человек на вечеринке блогеров в бассейне с сухим льдом обрастает новыми деталями. Изначально была версия, что твердый диоксид углерода, из-за которого умирали люди, изготовил Валентин Диденко - муж блогера Екатерины Диденко, день рождения которой в тот вечер отмечали (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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