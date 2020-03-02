2020-03-02T20:09:47+03:00
Экономика

США исключили из санкционных списков две российские компании

Ограничения ввели в июне 2017 года в связи с развитием ядерной программы КНДР
Елена ГИЛЬМАНОВА
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США исключили из санкционных списков две российские компанииСША исключили из санкционных списков две российские компанииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вашингтон снял ограничения с двух российских компаний. Об этом сообщил Минфин Соединённых Штатов.

Из санкционных списков исключена АО «Независимая нефтегазовая компания» в качестве трёх юридических лиц, а её дочерняя компания «ННК-Приморнефтепродукт» исключена в качестве четырёх юридических лиц. Таким образом, формально Вашингтон снял санкции с семи российских компаний.

Ограничения в отношении компаний были введены в июне 2017 года в связи с развитием ядерной программы КНДР.

Напомним, накануне, 25 февраля, Штаты ввели санкции против 13 организаций и частных лиц из России, Китая, Ирака и Турции по обвинению в поддержке иранской ракетной программы. На следящий день американский президент Дональд Трамп продлил на год срок действия ограничений в отношении Москвы в связи с ситуацией на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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