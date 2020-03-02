Собянин рассказал о мерах профилактики коронавирусной инфекции в Москве

2 Март 2020 2020-03-02T20:30:43+03:00

Сергей Собянин рассказал, какие меры принимаются в столице для того, чтобы не допустить распространения коронавируса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Сергей Собянин рассказал, какие меры принимаются в столице для того, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом мэр Москвы написал в своем личном блоге.

- Сегодня врачи подтвердили первый случай новой коронавирусной инфекции COVID-19. Коронавирус был выявлен у москвича, прилетевшего из Италии, - рассказал Сергей Собянин. - Сейчас он находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение. Заболевание протекает в легкой форме.

С того момента, как появилось подозрение на коронавирус (это случилось 29 февраля), столичные медики установили полный круг контактов заболевшего пациента. В течение суток врачи выявили родственников, друзей, знакомых и пассажиров, которые летели с ним из Италии одним рейсом.

- Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего. Симптомов заболевания у них нет. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек с легкими недомоганиям вроде ОРВИ, 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин, - сообщил Сергей Собянин.

Мэр Москвы также рассказал, что в столице проводятся серьезные меры по профилактике коронавируса. Во всех аэропортах Москвы круглосуточно дежурят медики. Усилен контроль за пассажирами, прибывающими из Китая, Ирана и Южной Кореи: врачи осматривают их, отправляют на карантин и фиксируютконтактные данные. Все прибывающие из этих стран также в обязательном порядке сдают анализ на вирус COVID-2019.

Всем, кто приезжает в эти дни в Москву из Италии и других эпидемиологически опасных стран, вручается уведомление с рекомендацией соблюдать карантин на дому. Их данные записываются, людей фотографируют и заносят в базу данных. Кроме того, у всех пассажиров международных рейсов сейчас измеряют температуру. Если она повышена, людей отводят в медпункт для осмотра и сдачи анализов. Далее их ждет госпитализация или карантин на дому.

Повышенные меры безопасности действуют и в детских учреждения Москвы. Все больше столичных школ и детских садов вводят ежедневный контроль температуры у своих воспитанников.

- Прошу горожан соблюдать введенные ограничения, а также применять меры профилактики, рекомендованные врачами. Будем и далее регулярно информировать москвичей о текущей ситуации и действиях властей, - пообещал Сергей Собянин.

В столице действует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Его представители подтвердил, что у прибывшего из Италии россиянина выявлен вирус COVID-2019. Молодой человек отдыхал на Апеннинском полуострове, когда внезапно 21 февраля почувствовал недомогание. В Россию он вернулся 23 февраля, а 27 февраля пошел в поликлинику, жалуясь на простуду. Лабораторный анализ выявил у него коронавирус. Пока заболевание протекает в легкой форме.

Напомним, с 28 февраля 2020 года в России действет запрет на въезд граждан КНР. Кроме того, прекращены авиарейсы из Ирана и Южной Кореи, где так же были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом (пока в эти страны летают только две авиакомпании - «Аэрофлот» и «Аврора»).