Поправки Путина в Конституцию закрепляют МРОТ не ниже величины прожиточного минимума
Поправки, внесенные президентом России Владимиром Путиным, предлагают закрепить в Конституции минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
«Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации», - говорится в тексте поправок российского лидера.
Напомним, с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда был увеличен до 12 130 рублей в месяц.
Как писал сайт kp.ru, среди президентских поправок, внесенных ко второму чтению в Госдуме, есть поправки об упоминании в Конституции Бога, запрете отчуждения российских территорий, признании брака союзом мужчины и женщины, а также о признании русского народа государствообразующим.
Путин о поправках в Конституцию: «Поступило порядка 900 предложений».Президент России Владимир Путин провел очередную встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
ИСТОЧНИК KP.RU