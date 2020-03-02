2 Март 2020 2020-03-02T20:30:00+03:00

Поправки Путина в Конституцию закрепляют МРОТ не ниже величины прожиточного минимума Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В документе отмечается, что Российская Федерация уважает труд граждан [видео]

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Поправки, внесенные президентом России Владимиром Путиным, предлагают закрепить в Конституции минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

«Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации», - говорится в тексте поправок российского лидера.

Напомним, с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда был увеличен до 12 130 рублей в месяц.

Как писал сайт kp.ru, среди президентских поправок, внесенных ко второму чтению в Госдуме, есть поправки об упоминании в Конституции Бога, запрете отчуждения российских территорий, признании брака союзом мужчины и женщины, а также о признании русского народа государствообразующим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763119" frameborder="0"></iframe> Путин о поправках в Конституцию: «Поступило порядка 900 предложений».Президент России Владимир Путин провел очередную встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ

ИСТОЧНИК KP.RU