В Госдуму внесли законопроект об изменении условий выплаты пособий сиротам

2 Март 2020 2020-03-02T21:54:36+03:00

В документе предусмотрены равные условия получения выплат для всех детей, оставшихся без родителей

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В Госдуму внесен законопроект, который предлагает уравнять права для получения повышенного пособия по безработице детей-сирот, работавших во время учебы по направлению службы занятости, и сирот, трудившихся без этого направления.

Авторами инициативы выступили члены Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Они отмечают, что законопроект создаст «равные условия получения пособия в повышенном размере для всех детей-сирот, не разделяя их права, а также повысит уровень доступности социально поддержки указанной категории граждан».

В документе уточняется, что пособие назначается лицам, работавшим в свободное от учёбы время, независимо от того, давалось ли направление от службы занятости.

Напомним, в январе глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что в стране 170 тысяч детей-сирот не обеспечены жильем, несмотря на то что у них есть права на жилплощадь от государства. Он назвал эту проблему «острой» и рассказал, что Счетная палата вместе с правительством выработала предложение для решения этой проблемы в течение нескольких лет.

ИСТОЧНИК KP.RU