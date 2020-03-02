2020-03-02T23:54:01+03:00
Политика

Меркель назвала «неприемлемыми» попытки Эрдогана шантажировать ЕС беженцами

Канцлер Германии считает, что президент Турции таким образом хочет добиться более весомой поддержки от Евросоюза
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Канцлер Германии Ангела МеркельКанцлер Германии Ангела МеркельФото: REUTERS
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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган «не ощущает достаточной поддержки» Евросоюза, поэтому и пытается шантажировать страны ЕС миграционным кризисом. Однако, как подчеркнула глава немецкого правительства, «абсолютно неприемлемо решать это за счет беженцев».

«Беженцы оказались в ситуации, когда они вынуждены идти в сторону границы, и оказались в тупике», - приводит слова Меркель агентство DPA.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас совершенно согласен с канцлером. Свою точку зрения он высказал в Twitter: отметив, что страны ЕС «видят, какую ношу несет на себе Турция», он подчеркнул, что Анкара все же должна выполнять взятые на себя обязательства в рамках заключенного четыре года назад соглашения с ЕС – в частности, ограждать Европу от нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. По словам немецкого министра, нельзя допустить, чтобы беженцы «стали предметом геополитической игры».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее на фоне обострения обстановки в сирийской провинции Идлиб Эрдоган дал добро на открытие западной границы Турции для сирийских беженцев, и границу с ЕС всего за три дня уже пересекли более 100 тысяч нелегалов.

Сирийские беженцы хлынули к границе с Европой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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