В Москве рассказали о состоянии людей, госпитализированных после контакта с заразившимся коронавирусом

3 Март 2020 2020-03-03T00:52:27+03:00

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В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве рассказали о состоянии здоровья людей, которых госпитализировали после контакта с мужчиной, заразившимся новым вирусом COVID-19.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Москве выявлен первый случай заражения «китайским коронавирусом». Это человек, который несколько дней назад прилетел домой из Италии. Сам он чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме.

Чтобы исключить возможность распространения инфекции, столичные власти приняли беспрецедентные меры. В частности, буквально за сутки был установлен весь круг контактов заболевшего москвича – родственники, друзья и знакомые, а также пассажиры, летевшие с ним одним рейсом.

Карта распространения коронавируса

Сейчас в больницах находятся шесть его родственников (двое из них госпитализированы в Крыму и Подмосковье) и пятеро друзей (один за границей). Ни у кого из них нет никаких симптомов заболевания. Оперативный штаб подчеркивает: важно, что все они в эти дни были в отпуске и не ходили на работу.

«У всех взяты пробы для проведения анализов, включая тех, кто успел уехать в другие регионы», - говорится в сообщении.

Из числа попутчиков заболевшего госпитализированы 13 человек, у них легкие симптомы ОРВИ. Остальные или пока находятся на домашнем карантине, или с ними работают врачи «Скорой помощи».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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ИСТОЧНИК KP.RU