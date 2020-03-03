2020-03-03T00:52:27+03:00
Общество

В Москве рассказали о состоянии людей, госпитализированных после контакта с заразившимся коронавирусом

Симптомы заболевания COVID-19 у родных и близких мужчины полностью отсутствуют
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Сотрудники санитарно-эпидемиологического контроля в медпункте терминала F аэропорта ШереметьевоСотрудники санитарно-эпидемиологического контроля в медпункте терминала F аэропорта ШереметьевоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве рассказали о состоянии здоровья людей, которых госпитализировали после контакта с мужчиной, заразившимся новым вирусом COVID-19.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Москве выявлен первый случай заражения «китайским коронавирусом». Это человек, который несколько дней назад прилетел домой из Италии. Сам он чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме.

Чтобы исключить возможность распространения инфекции, столичные власти приняли беспрецедентные меры. В частности, буквально за сутки был установлен весь круг контактов заболевшего москвича – родственники, друзья и знакомые, а также пассажиры, летевшие с ним одним рейсом.

Карта распространения коронавируса

Сейчас в больницах находятся шесть его родственников (двое из них госпитализированы в Крыму и Подмосковье) и пятеро друзей (один за границей). Ни у кого из них нет никаких симптомов заболевания. Оперативный штаб подчеркивает: важно, что все они в эти дни были в отпуске и не ходили на работу.

«У всех взяты пробы для проведения анализов, включая тех, кто успел уехать в другие регионы», - говорится в сообщении.

Из числа попутчиков заболевшего госпитализированы 13 человек, у них легкие симптомы ОРВИ. Остальные или пока находятся на домашнем карантине, или с ними работают врачи «Скорой помощи».

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Осторожно, фейк-атака: В России уже по 20 тысяч заболевших коронавирусом в каждом городе? Ну хватит врать-то!

В Интеренете как по команде (хотя, почему «как»?) начались вбросы о том, что власти срывают от народа истинный размах заражения неведомой болезнью (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 8,7 тысячи
В Москве рассказали о состоянии людей, госпитализированных после контакта с заразившимся коронавирусом
Меркель назвала «неприемлемыми» попытки Эрдогана шантажировать ЕС беженцами
Автор книги «Старик, читавший любовные романы» Луис Сепульведа болен коронавирусом
«Подсолнухи» Ван Гога задержали в Токио из-за коронавируса
Песню, с которой Little Big отправится на «Евровидение», представят в ближайшие дни
Россияне смогут переоформить на год итальянские визы, выданные на период с марта по май
В Госдуму внесли законопроект об изменении условий выплаты пособий сиротам
Apple готова выплатить до 500 млн долларов истцам за умышленное замедление старых моделей iPhone
Число жертв коронавируса в Италии возросло до 52
Поправки Путина в Конституцию закрепляют МРОТ не ниже величины прожиточного минимума
Собянин рассказал о мерах профилактики коронавирусной инфекции в Москве
США исключили из санкционных списков две российские компании
В Раде сообщили о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Муж блогера ответил на предупреждения доставщика сухого льда, что «бассейн с подогревом, и он все знает»
Путин поручил разработать закон о нормах русского языка для чиновников
Поправка Путина в Конституцию предлагает запретить отчуждение российских территорий
Путин внес поправку об упоминании Бога в Конституции
Путин внёс на рассмотрение поправку в Конституцию о признании брака союзом мужчины и женщины
МВД РФ предлагает ограничить продажу алкоголя в поездах
«Вам руки не подам»: немецкий министр побоялся пожать руку Меркель из-за коронавируса
Риелтор назвал популярные способы мошенничеств с недвижимостью
Поступившие в Госдуму поправки президента к Конституции занимают 24 страницы