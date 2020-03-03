Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 8,7 тысячи
Число людей, заразившихся «китайским» коронавирусом COVID-19 за пределами КНР, приближается к девяти тысячам. За последние сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 1598 новых подтвержденных случаев заражения уже в 64 странах (помимо Китая), по данным на полночь 3 марта общее число заболевших возросло до 8774.
За минувшие сутки от пневмонии нового типа, которую вызывает этот вирус, скончались 24 человека. Таким образом, с начала вспышки жертвами коронавируса в разных странах мира вне Поднебесной стали 128 человек. Ранее сообщалось, что в самом Китае умерли 2912 больных.
Карта распространения коронавируса
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, первый случай заражения коронавирусом выявлен в Москве. Это мужчина, который несколько дней назад прилетел домой из Италии. К счастью, у него болезнь протекает в легкой форме, а чтобы исключить возможность распространения инфекции, столичные власти приняли беспрецедентные меры.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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