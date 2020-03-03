Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 8,7 тысячи

3 Март 2020 2020-03-03T01:22:20+03:00

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Число людей, заразившихся «китайским» коронавирусом COVID-19 за пределами КНР, приближается к девяти тысячам. За последние сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 1598 новых подтвержденных случаев заражения уже в 64 странах (помимо Китая), по данным на полночь 3 марта общее число заболевших возросло до 8774.

За минувшие сутки от пневмонии нового типа, которую вызывает этот вирус, скончались 24 человека. Таким образом, с начала вспышки жертвами коронавируса в разных странах мира вне Поднебесной стали 128 человек. Ранее сообщалось, что в самом Китае умерли 2912 больных.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, первый случай заражения коронавирусом выявлен в Москве. Это мужчина, который несколько дней назад прилетел домой из Италии. К счастью, у него болезнь протекает в легкой форме, а чтобы исключить возможность распространения инфекции, столичные власти приняли беспрецедентные меры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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ИСТОЧНИК KP.RU