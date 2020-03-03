Анкара сообщила о гибели еще одного турецкого солдата в сирийском Идлибе
Министерство национальной обороны Турции вечером в понедельник, 2 марта, объявило, что в результате артиллерийского обстрела в сирийской провинции Идлиб погиб еще один турецкий военнослужащий. Кроме того, по данным военного ведомства, второй солдат получил ранения.
В заявлении Минобороны говорится, что после обстрела со стороны армии Сирии все обнаруженные турецкими военными в этом районе объекты правительственных войск САР «были немедленно подвергнуты обстрелу» и «уничтожены», передает ТАСС.
Турция опубликовала видео ударов по сирийским военным.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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