Анкара сообщила о гибели еще одного турецкого солдата в сирийском Идлибе

3 Март 2020 2020-03-03T02:42:54+03:00

Турция понесла большие потери за все время своего военного присутствия в Сирии Фото: REUTERS

По данным Минобороны Турции, один военнослужащий погиб, второй ранен в результате артиллерийского обстрела

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Министерство национальной обороны Турции вечером в понедельник, 2 марта, объявило, что в результате артиллерийского обстрела в сирийской провинции Идлиб погиб еще один турецкий военнослужащий. Кроме того, по данным военного ведомства, второй солдат получил ранения.

В заявлении Минобороны говорится, что после обстрела со стороны армии Сирии все обнаруженные турецкими военными в этом районе объекты правительственных войск САР «были немедленно подвергнуты обстрелу» и «уничтожены», передает ТАСС.

Турция опубликовала видео ударов по сирийским военным.

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ИСТОЧНИК KP.RU