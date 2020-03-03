Нетаньяху поблагодарил израильтян за победу своей партии на парламентских выборах

3 Март 2020 2020-03-03T04:33:41+03:00

По предварительным итогам голосования, «Ликуд» может рассчитывать на 37 из 120 мест в Кнессете

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На прошедших в понедельник, 2 марта, уже третьих за год парламентских выборах в Израиле лидирует возглавляемая премьером страны Биньямином Нетаньяху партия «Ликуд».

По предварительным итогам голосования, она может рассчитывать на 37 из 120 мест в Кнессете (однопалатном израильском парламенте), а вместе с поддерживающими ее политическими силами – на половину депутатских мандатов.

Нетаньяху со своей страницы в Twitter уже поблагодарил всех сторонников за поддержку, назвав результаты голосования «огромной победой для Израиля».

«Мы выиграли благодаря нашей вере в собственный путь и благодаря народу Израиля», - добавил глава правительства еврейского государства.

Центристский блок партий «Кахоль-Лаван» («Бело-голубые»), который возглавляет основной соперник Нетаньяху Бени Ганц, может рассчитывать на 33 депутатских мандата, передает ТАСС. Окончательные итоги нынешних выборов обещают обнародовать через неделю.

Напомним, как писал сайт kp.ru, выборы в Израиле проводились в апреле и сентябре, однако Нетаньяху и лиидер оппозиции Ганц не смогли сформировать коалиционное правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU