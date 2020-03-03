Нетаньяху поблагодарил израильтян за победу своей партии на парламентских выборах
На прошедших в понедельник, 2 марта, уже третьих за год парламентских выборах в Израиле лидирует возглавляемая премьером страны Биньямином Нетаньяху партия «Ликуд».
По предварительным итогам голосования, она может рассчитывать на 37 из 120 мест в Кнессете (однопалатном израильском парламенте), а вместе с поддерживающими ее политическими силами – на половину депутатских мандатов.
Нетаньяху со своей страницы в Twitter уже поблагодарил всех сторонников за поддержку, назвав результаты голосования «огромной победой для Израиля».
«Мы выиграли благодаря нашей вере в собственный путь и благодаря народу Израиля», - добавил глава правительства еврейского государства.
Центристский блок партий «Кахоль-Лаван» («Бело-голубые»), который возглавляет основной соперник Нетаньяху Бени Ганц, может рассчитывать на 33 депутатских мандата, передает ТАСС. Окончательные итоги нынешних выборов обещают обнародовать через неделю.
Напомним, как писал сайт kp.ru, выборы в Израиле проводились в апреле и сентябре, однако Нетаньяху и лиидер оппозиции Ганц не смогли сформировать коалиционное правительство.
ИСТОЧНИК KP.RU