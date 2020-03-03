Эрдоган по телефону обсудил с Меркель проблему беженцев

3 Март 2020 2020-03-03T05:02:19+03:00

Президент Турции Тайип Эрдоган с канцлером Германии Ангелой Меркель в 2016 году, когда заключалось соглашение с ЕС Фото: REUTERS

Президент Турции заявил канцлеру Германии, что «бремя ответственности» за нелегалов нужно распределять «справедливо»

Изменить размер текста: A A

Вечером в понедельник, 2 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили проблему сирийских беженцев по телефону.

«Обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, в частности ситуация в Идлибе и проблема беженцев», - сообщает пресс-служба турецкого лидера.

В сообщении также говорится, что Эрдоган в беседе с Меркель заявил ей о «необходимости соблюдать международные обязательства по этому вопросу со справедливым распределением бремени и ответственности за беженцев», передает РИА Новости.

К слову, в рамках заключенного четыре года назад соглашения с ЕС Турция, в частности, взяла на себя обязательство ограждать Европу от нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Однако, как писал сайт kp.ru, на фоне обострения обстановки в сирийской провинции Идлиб Эрдоган открыл западную границу страны для сирийских беженцев, и границу с ЕС всего за три дня уже пересекли более 100 тысяч нелегалов.

Ранее Меркель сказала, что Эрдоган «не ощущает достаточной поддержки» Евросоюза, поэтому и пытается шантажировать страны ЕС новым миграционным кризисом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763449" frameborder="0"></iframe> Сирийские беженцы хлынули к границе с Европой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Турция заберет из Европы незаконных мигрантов и пошлет туда легальных

Чем может обернуться соглашение Брюсселя и Анкары о решении проблемы беженцев (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU