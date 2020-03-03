Эрдоган по телефону обсудил с Меркель проблему беженцев
Вечером в понедельник, 2 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили проблему сирийских беженцев по телефону.
«Обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, в частности ситуация в Идлибе и проблема беженцев», - сообщает пресс-служба турецкого лидера.
В сообщении также говорится, что Эрдоган в беседе с Меркель заявил ей о «необходимости соблюдать международные обязательства по этому вопросу со справедливым распределением бремени и ответственности за беженцев», передает РИА Новости.
К слову, в рамках заключенного четыре года назад соглашения с ЕС Турция, в частности, взяла на себя обязательство ограждать Европу от нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Однако, как писал сайт kp.ru, на фоне обострения обстановки в сирийской провинции Идлиб Эрдоган открыл западную границу страны для сирийских беженцев, и границу с ЕС всего за три дня уже пересекли более 100 тысяч нелегалов.
Ранее Меркель сказала, что Эрдоган «не ощущает достаточной поддержки» Евросоюза, поэтому и пытается шантажировать страны ЕС новым миграционным кризисом.
Сирийские беженцы хлынули к границе с Европой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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