2020-03-03T04:08:59+03:00
Политика

«Было очень мудро лишить Украину ядерного оружия»: Пушков оценил желание депутата Рады «швырнуть» бомбу на Москву

Российский политик отметил, что у «незрелых, несформированных наций с безответственными «элитами» такого оружия быть не должно
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковГлава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова депутата Рады Никиты Потураева, который заявил желание «швырнуть» атомную бомбу на Москву.

«Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия. Его не должно быть у незрелых, несформированных наций с безответственными «элитами», - написал российский сенатор на своей странице в Twitter.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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