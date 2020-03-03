«Было очень мудро лишить Украину ядерного оружия»: Пушков оценил желание депутата Рады «швырнуть» бомбу на Москву
Российский политик отметил, что у «незрелых, несформированных наций с безответственными «элитами» такого оружия быть не должно
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова депутата Рады Никиты Потураева, который заявил желание «швырнуть» атомную бомбу на Москву.
«Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия. Его не должно быть у незрелых, несформированных наций с безответственными «элитами», - написал российский сенатор на своей странице в Twitter.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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