Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2943

3 Март 2020 2020-03-03T05:45:06+03:00

За сутки в стране выявили 125 новых случаев заражения, выписались из больниц 2742 человека

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Число жертв коронавируса COVID-19 в материковом Китае к утру вторника, 3 марта, выросло до 2943: за минувшие сутки из-за вызываемой им пневмонии нового типа скончался 31 человек, причем все больные умерли в провинции Хубэй, из них 24 – в городе Ухань, откуда и началось распространение заболевания.

За день по всей стране медики выявили 125 новых случаев заражения (114 из них – в Хубэе), всего же с начала вспышки в Поднебесной коронавирусом заразились 80151 человека.

За все время эпидемии, в разной степени затронувшей более 30 китайских регионов, полностью выздоровели и выписались из больниц 47204 пациента, а накануне больничные палаты покинули 2742 излечившихся. Такие цифры обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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ИСТОЧНИК KP.RU