Коронавирусом в Южной Корее уже заразились 4812 человека, умерли 28

3 Март 2020 2020-03-03T06:33:53+03:00

Власти страны еще на две недели перенесли начало учебного года

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С полуночи понедельника по полночь вторника медики Южной Кореи зафиксировали 600 новых случаев заражения «китайским» коронавирусом COVID-2019. Таким образом, общее число зараженных в стране за минувшие сутки выросло до 4812.

За день в южнокорейских больницах от вызываемой этим опасным вирусом пневмонии нового типа скончались еще шесть человек, а сначала вспышки заболевания умерли 28 пациентов. Выздоровели всего 34 больных, под наблюдением врачей с подозрением на заболевание находятся 35555 местных жителей, диагноз которых пока не подтвержден тестами.

Такие данные 3 марта обнародовала организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Республики Корея.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее южнокорейские власти подняли уровень эпидемиологической угрозы до высшего и настоятельно рекомендовали населению в ближайшие дни не выходить из домов на улицу без особой надобности.

Кроме того, в республике еще на две недели перенесли начало учебного года: первый звонок для школьников должен был прозвенеть 2 марта, однако из-за тревожной ситуации с коронавирусом учебный год начнется не раньше 23 марта.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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ИСТОЧНИК KP.RU