2020-03-03T07:15:30+03:00
Политика

В госдепе сравнили позицию США по Крыму с непризнанием прибалтийских республик СССР

Об этом заявил американский постпред при ОБСЕ, признав при этом, что Россия не угрожает странам Балтии
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В госдепартаменте США заявили, что Вашингтон не признает Крым частью России, как ранее не признавал балтийские республики СССРВ госдепартаменте США заявили, что Вашингтон не признает Крым частью России, как ранее не признавал балтийские республики СССРФото: REUTERS
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Соединенные Штаты не признают Крым частью России, как раньше (с 1940 года до распада СССР) не признавали Литву, Латвию и Эстонию – республиками Советского Союза. Об этом на брифинге в понедельник, 2 марта, заявил американский постпред при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор.

«Мы никогда не соглашались с тем, что прибалтийские страны являлись частью Советского Союза, что они были социалистическими республиками», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о позиции Вашингтона по вопросу о принадлежности российского Крыма.

Гилмор подчеркнул, что Штаты и в этом случае намерены «точно так же отстаивать свои убеждения», пока не изменится внешняя политика Москвы.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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