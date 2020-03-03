В госдепе сравнили позицию США по Крыму с непризнанием прибалтийских республик СССР
Соединенные Штаты не признают Крым частью России, как раньше (с 1940 года до распада СССР) не признавали Литву, Латвию и Эстонию – республиками Советского Союза. Об этом на брифинге в понедельник, 2 марта, заявил американский постпред при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор.
«Мы никогда не соглашались с тем, что прибалтийские страны являлись частью Советского Союза, что они были социалистическими республиками», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о позиции Вашингтона по вопросу о принадлежности российского Крыма.
Гилмор подчеркнул, что Штаты и в этом случае намерены «точно так же отстаивать свои убеждения», пока не изменится внешняя политика Москвы.
Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью России.
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ИСТОЧНИК KP.RU