Пенс: лекарство от коронавируса появится в США летом или осенью
Американские фармацевты смогут создать лекарство для оказания помощи больным новым типом коронавируса уже к лету или в начале осени. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс.
По его словам, американские фармацевтические компании сформировали консорциум и приступили к работе. Клинические испытания лекарств могут начаться в ближайшие шесть недель.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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