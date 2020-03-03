2020-03-03T07:22:20+03:00
Политика

Пенс: лекарство от коронавируса появится в США летом или осенью

Американские фармацевты сформировали консорциум и уже приступили к разработке препарата
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американские фармацевты смогут создать лекарство для оказания помощи больным новым типом коронавируса уже к лету или в начале осени. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс.

По его словам, американские фармацевтические компании сформировали консорциум и приступили к работе. Клинические испытания лекарств могут начаться в ближайшие шесть недель.

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Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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