Нефть марки Brent дорожает на торгах: рост составил более 7%

3 Март 2020 2020-03-03T07:41:39+03:00

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года выросла на 7,1% в ходе торгов на лондонской бирже ICE и теперь составляет 53,5 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 04:10 мск вторника, 3 марта.

Цена апрельского фьючерса сырья марки WTI тоже выросла. Увеличение стоимости составило 7,5% и теперь нефть торгуется по 48,4 доллара за баррель, передает ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU