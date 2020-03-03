3 Март 2020 2020-03-03T07:54:10+03:00

Цены на цветы к 8 Марта в этом году вырастут на 10-15 процентов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Большинство мужчин планируют дарить розы, и только 1 процент остановит свой выбор на мимозах

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В этом году цветы к 8 Марта обойдутся на 10-15 процентов дороже. Большинство мужчин планируют дарить своим женщинам розы и тюльпаны и только 1 процент остановятся на мимозах.

В Федеральной таможенной службе поделились, что больше всего завезено цветов из Латвии (2,5 млн), Нидерландов (458,6 тыс.), Сербии (156,7 тыс.), Дании (139,1 тыс.) и Польши (111,2 тыс.). В основном из Европы к празднику везут розы, рододендроны, азалии и ранункулюсы.

Из Японии, Вьетнама и Малайзии - хризантемы. Эквадор традиционно поставляет клумбовые розы с высоким стеблем, Кения — растения для декоративного украшения букетов, а Колумбия — гвоздики.

Цветы из Южной Америки в этом году обойдутся дороже обычного на 10-15 процентов. Это связано с плохими погодными условиями на материке.

Зато тюльпаны не ударят по кошельку покупателей. Отечественная продукция сохранит цену 2019 года.

Спрос на цветы к 8 Марта:

Розы (45%),

Тюльпаны (25%),

Хризантемы (15%),

Мимозы (1%).

- К дому празднику спрос на цветы возрастает в десять раз. В этом году ценник увеличится на некоторые позиции, но это коснется оптовых цен. Розница не будет повышать отпускные цены в таких же пропорциях, поскольку существует ограничение, связанное с покупательной способностью населения. Сегодня она на достаточно низком уровне, - рассказал «Известиям» член Совета директоров ассоциации «Теплицы России» Александр Литвиненко.

Ранее "Комсомолка" выяснила, как дурят москвичей продавцы цветов. Целую неделю наш корреспондент училась впаривать жителям столицы залежалые розы

ИСТОЧНИК KP.RU