2020-03-03T08:58:44+03:00
Происшествия

Расстрелявший коллег в метро Москвы полицейский не был в состоянии аффекта

Старший прапорщик Алексей Смирнов испытывал эмоциональное напряжение и возбуждение, но этого недостаточно для смягчения приговора
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Алексей Смирнов брал взятки у мигрантов без регистрацииАлексей Смирнов брал взятки у мигрантов без регистрацииФото: СОЦСЕТИ
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В день стрельбы на станции метро Москвы "Рязанский проспект" открывший огонь по коллегам старший прапорщик полиции Алексей Смирнов не находился в состоянии аффекта. Он был эмоционально напряжен и возбужден, но этого недостаточно, говорится в материалах уголовного дела.

Напомним, что 18 сентября 2019 года сотрудники ОСБ МВД РФ 38-летний Максим Веялко и 40-летний Алексей Лимонов уличили Смирнова во взяточничестве. Оказалось, что сотрудник столичной подземки забрал две тысячи у мигранта, у которого не было регистрации.

Сайт kp.ru писал, что, испугавшись наказания, прапорщик открыл стрельбу по правоохранителям в комнате полиции. В результате Веялко скончался, а Лимонов был серьезно ранен, но сумел выжить.

Специалисты провели клинико-психиатрический анализ материалов уголовного дела и экспертно-психологическое исследование, благодаря чему смогли подтвердить - стрелок был напуган, но его состояние не препятствовало способности отдавать отчет в действиях.

"Указанное эмоциональное состояние Смирнова не достигало степени выраженности аффекта", - цитирует ТАСС текст документа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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