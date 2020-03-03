Расстрелявший коллег в метро Москвы полицейский не был в состоянии аффекта

3 Март 2020 2020-03-03T08:58:44+03:00

Старший прапорщик Алексей Смирнов испытывал эмоциональное напряжение и возбуждение, но этого недостаточно для смягчения приговора

Изменить размер текста: A A

В день стрельбы на станции метро Москвы "Рязанский проспект" открывший огонь по коллегам старший прапорщик полиции Алексей Смирнов не находился в состоянии аффекта. Он был эмоционально напряжен и возбужден, но этого недостаточно, говорится в материалах уголовного дела.

Напомним, что 18 сентября 2019 года сотрудники ОСБ МВД РФ 38-летний Максим Веялко и 40-летний Алексей Лимонов уличили Смирнова во взяточничестве. Оказалось, что сотрудник столичной подземки забрал две тысячи у мигранта, у которого не было регистрации.

Сайт kp.ru писал, что, испугавшись наказания, прапорщик открыл стрельбу по правоохранителям в комнате полиции. В результате Веялко скончался, а Лимонов был серьезно ранен, но сумел выжить.

Специалисты провели клинико-психиатрический анализ материалов уголовного дела и экспертно-психологическое исследование, благодаря чему смогли подтвердить - стрелок был напуган, но его состояние не препятствовало способности отдавать отчет в действиях.

"Указанное эмоциональное состояние Смирнова не достигало степени выраженности аффекта", - цитирует ТАСС текст документа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/733292" frameborder="0"></iframe> Алексея Смирнова арестовали на два месяца.Мария ШЕСТЕРИКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU