2020-03-03T08:46:21+03:00
Общество

Мошенники стали красть баллы со скидочных карт россиян

Из-за роста таких случаев розничные сети не досчитываются около 2–3 млн рублей ежемесячно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Цифровизация охватила весь мир, и теперь мошенники крадут не только деньги с наших банковских карт, но и даже баллы, предоставляемые покупателям в рамках скидочных программ.

В 2019 году количество попыток списать бонусы из личных онлайн-кабинетов увеличилось в разы и достигло нескольких тысяч случаев в месяц. Информацию подтвердил эксперт компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов, а также представители "Деловой России" и "Магнита".

С мошенниками сталкиваются не только крупные розничные сети, но и транспортные организации, телеком-операторы. Обычно мошенник получает доступ к личному кабинету клиента, а потом расплачивается его бонусами за свои покупки. Также можно зарегистрировать профиль на карту, выданную другому человеку, и постоянно списывать накапливаемые баллы, передает газета "Известия".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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