Названы месяцы, когда на рынке труда больше всего вакансий

3 Март 2020 2020-03-03T09:00:00+03:00

Названо время, когда на рынке труда больше всего рабочих мест Фото: Евгения ГУСЕВА

В минувшем году пик пришелся на второй квартал года

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Эксперты посчитали, когда на рынке труда больше всего свободных вакансий. По итогам 2019 года пик пришелся на второй квартал (с апреля по июнь). В этот период насчитывалось 1,6 млн свободных рабочих мест.

На втором месте период с июля по сентябрь (третий квартал) – 1,13 млн вакансий. Третья строчка у периода с января по март (первый квартал) — 988 тысяч вакансий.

Меньше всего сотрудников ищут в четвертом квартале – на период с октября по декабрь приходится 934 тысячи мест. Такие данные приведены в исследовании Федеральной службы по труду и занятости.

- Увеличение количества свободных рабочих мест в период с апреля по июнь связано с появлением запроса на сезонных работников – это гиды, переводчики. В летний период активно требуются строители. Снижение спроса к январю-декабрю объясняется периодом отпусков и праздников, - комментирует NEWS.ru заявила профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина.

Несмотря на большое количество свободных вакансий эксперт посоветовала не спешить с увольнением. Часто найти новое место оказывается не так просто.

- Если речь идет о дефицитной профессии, то специалиста будут ждать с распростертыми объятьями. А вот в массовых случаях придется потрудиться, чтобы найти хорошее место. Человеку нужно грамотно оценивать свои силы и компетенцию, - посоветовала профессор.

Ранее сообщалось, что в в России было зарегистрировано рекордное число вакансий, но многие все равно оказываются без работы.

ИСТОЧНИК KP.RU