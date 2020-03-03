Названы месяцы, когда на рынке труда больше всего вакансий
Эксперты посчитали, когда на рынке труда больше всего свободных вакансий. По итогам 2019 года пик пришелся на второй квартал (с апреля по июнь). В этот период насчитывалось 1,6 млн свободных рабочих мест.
На втором месте период с июля по сентябрь (третий квартал) – 1,13 млн вакансий. Третья строчка у периода с января по март (первый квартал) — 988 тысяч вакансий.
Меньше всего сотрудников ищут в четвертом квартале – на период с октября по декабрь приходится 934 тысячи мест. Такие данные приведены в исследовании Федеральной службы по труду и занятости.
- Увеличение количества свободных рабочих мест в период с апреля по июнь связано с появлением запроса на сезонных работников – это гиды, переводчики. В летний период активно требуются строители. Снижение спроса к январю-декабрю объясняется периодом отпусков и праздников, - комментирует NEWS.ru заявила профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина.
Несмотря на большое количество свободных вакансий эксперт посоветовала не спешить с увольнением. Часто найти новое место оказывается не так просто.
- Если речь идет о дефицитной профессии, то специалиста будут ждать с распростертыми объятьями. А вот в массовых случаях придется потрудиться, чтобы найти хорошее место. Человеку нужно грамотно оценивать свои силы и компетенцию, - посоветовала профессор.
Ранее сообщалось, что в в России было зарегистрировано рекордное число вакансий, но многие все равно оказываются без работы.
ИСТОЧНИК KP.RU