Роскачество обнаружило кадмий и никель в губной помаде

3 Март 2020 2020-03-03T10:38:05+03:00

Оказалось, что высокая цена и бренд - это не всегда гарантия качества

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Роскачество провело очередное полезное исследование. В этот раз пристальные внимание было уделено красным матовым губным помадам в стиках.

В исследовании приняла участие продукция 20 торговых марок, которую провели по 43 показателям. Стоимость образцов колебалась от 182 рублей до 2737. Страны-производители тоже были самыми разными - от Великобритании и Франции до Польши и Тайваня.

Оказалось, что высокая цена и бренд - не всегда гарантия качества. Опережающему стандарту Российской системы соответствовали лишь три помады. Однако ни одна из 20 марок не нарушила требования законодательства в части безопасности. Также в образцах не выявлено летучих фенолов, нитрозаминов, бензойной кислоты, диоксида серы и превышений по количеству свинца, мышьяка, ртути и цинка.

Зато в четырех помадах нашли никель, в пяти - кадмий. Наличие этих металлов в декоративной косметике пока законодательно не нормируется, но, согласно техническому регламенту Таможенного союза, в сырье для производства их быть не должно, сообщается на сайте Роскачества.

Сайт kp.ru писал, что ранее в организации объяснили, на что помимо цвета нужно обращать внимание при покупке губной помады.

ИСТОЧНИК KP.RU