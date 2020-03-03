2020-03-03T10:37:45+03:00
Авто

В каршеринге можно будет слушать личные плейлисты из Яндекс.Музыки

Услуга станет доступна для автомобилей сервиса Драйв
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Теперь водители смогут слушать в каршеринговых авто свой личный плейлист с Яндекс.Музыки. Услуга станет доступна на всех машинах каршеринга Драйв.

Для того, чтобы выбрать любимую музыку, достаточно авторизоваться в системе и бортовой компьютер выгрузит музыкальные предпочтения клиента. Для прослушивания станут доступны не только любимые треки, но и персональные рекомендации, подборки с подкастами.

Если же под настроение подходит что-то особенное, то на помощь придет Алиса. Достаточно произнести кодовую фразу, например, «Алиса, включи новый альбом Элджея».

- Аудио — такая же важная часть поездки, как навигация. Поэтому мы хотим, чтобы у всех водителей был доступ к Яндекс.Музыке в каршеринге — даже у тех, кто раньше ей никогда не пользовался, — говорит Мария Орлова, руководитель отдела решений для автомобилистов в Яндексе.

В компании уверены, что нововведение позволит сделать поездки более комфортными и максимально похожими на использование личного авто. Ведь даже музыка в дороге будет «собственная».

Еще одна приятная «фишка» - машины Яндекс.Авто уже умеют здороваться с водителем по имени и подгружать избранные точки в навигаторе.

- После авторизации автоматически выставляются привычные для пользователя настройки. Яндекс.Авто предупреждает о пробках, перекрытиях, а теперь сможет включать любимые треки. Достаточно голосовой команды, - делится представитель Яндекса.

Сейчас автомобили Яндекс.Драйв сейчас работают в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В автопарке более 20 тысяч машин, которые подойдут под любые случаи в жизни: от бизнес-класса до грузовиков и электрокаров, пишет ФАН.

Тем временем, каршеринг становится все популярнее и популярнее. Еще каких-то пять лет назад в Москве о том что такое каршеринг знали только самые продвинутые автомобилисты. Машины, которые можно брать в краткосрочную аренду тогда были в таком дефиците, что найти свободную было настоящим счастьем. Сегодня все иначе. За четыре года, что услуга представлена на рынке, москвичи успели прокатиться на авто более 58 миллионов раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24