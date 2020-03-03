В каршеринге можно будет слушать личные плейлисты из Яндекс.Музыки

3 Март 2020 2020-03-03T10:37:45+03:00

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Теперь водители смогут слушать в каршеринговых авто свой личный плейлист с Яндекс.Музыки. Услуга станет доступна на всех машинах каршеринга Драйв.

Для того, чтобы выбрать любимую музыку, достаточно авторизоваться в системе и бортовой компьютер выгрузит музыкальные предпочтения клиента. Для прослушивания станут доступны не только любимые треки, но и персональные рекомендации, подборки с подкастами.

Если же под настроение подходит что-то особенное, то на помощь придет Алиса. Достаточно произнести кодовую фразу, например, «Алиса, включи новый альбом Элджея».

- Аудио — такая же важная часть поездки, как навигация. Поэтому мы хотим, чтобы у всех водителей был доступ к Яндекс.Музыке в каршеринге — даже у тех, кто раньше ей никогда не пользовался, — говорит Мария Орлова, руководитель отдела решений для автомобилистов в Яндексе.

В компании уверены, что нововведение позволит сделать поездки более комфортными и максимально похожими на использование личного авто. Ведь даже музыка в дороге будет «собственная».

Еще одна приятная «фишка» - машины Яндекс.Авто уже умеют здороваться с водителем по имени и подгружать избранные точки в навигаторе.

- После авторизации автоматически выставляются привычные для пользователя настройки. Яндекс.Авто предупреждает о пробках, перекрытиях, а теперь сможет включать любимые треки. Достаточно голосовой команды, - делится представитель Яндекса.

Сейчас автомобили Яндекс.Драйв сейчас работают в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В автопарке более 20 тысяч машин, которые подойдут под любые случаи в жизни: от бизнес-класса до грузовиков и электрокаров, пишет ФАН.

Тем временем, каршеринг становится все популярнее и популярнее. Еще каких-то пять лет назад в Москве о том что такое каршеринг знали только самые продвинутые автомобилисты. Машины, которые можно брать в краткосрочную аренду тогда были в таком дефиците, что найти свободную было настоящим счастьем. Сегодня все иначе. За четыре года, что услуга представлена на рынке, москвичи успели прокатиться на авто более 58 миллионов раз.

ИСТОЧНИК KP.RU