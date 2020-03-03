3 Март 2020 2020-03-03T10:23:00+03:00

Нотариусы назвали регионы, где чаще всего подделывают документы Фото: "КП" Архив

За три года было выявлено 1234 фальшивки

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Федеральная нотариальная палата поделилась данными внутренней статистики о количестве подделываемых документов. За неполные три года с января 2017-го по октябрь 2019-го было выявлено 1234 фальшивки. По липовым документам пытались совершить нотариальные действия, но не смогли, как как сведений о бумагах не оказалось в базе.

Рейтинг регионов, где больше всего поддельных документов:

Москва -166,

Новосибирская область - 140,

Республика Башкортостан - 128,

Санкт-Петербург - 126,

Красноярский край -109,

Кемеровская область -72.

Часто подложные документы приносят граждане, которые получили бумагу от кого-то третьего и даже не подозревали, что она поддельная.

Большая часть подделок выявлялась при проверке нотариусами с помощью Единой информационной системы (ЕИС) нотариата, в результате множество людей избежали потери собственности, говорится в сообщении палаты.

Тем не менее, большая часть фиктивных документов по простым письменным сделкам направляется на регистрацию в МФЦ, минуя нотариусов.

Большая часть подделок приходится на доверенности, примерно 55% до 65% от общего числа. Доля подделок нотариально удостоверенных переводов достигает 20%. А на завещания и договоры купли-продажи приходится от 10% до 15%, пишет газета «Известия».

Ранее эксперты объяснили, почему сделки с недвижимостью лучше оформлять через нотариуса. А Госдума РФ готовит к рассмотрению законопроект о новом порядке регистрации права собственности на недвижимое имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU