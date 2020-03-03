2020-03-03T10:42:14+03:00
В мире

Двух россиянок на розовых надувных кругах унесло в море в Таиланде

Волны отнесли девушек на 3 километра от берега.
Юлия Кекова
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В Пхукете 25-летняя Мария и 27-летняя Ксения стали заложниками моря. Россиянки отправились купаться на розовых надувных кругах, но сильное течение внесло свои коррективы в их отдых и отправило в дальнее плавание.

Сотрудники Центра морской безопасности вместе со спасателями начали оперативный поиск российских туристок. Примерно спустя час обе женщины были спасены. Их обнаружили в 3 километрах от пляжа Карон. По словам врачей, в настоящее время жизням и здоровью отдыхающих ничего не угрожает, сообщает издание Phuket News.

Подобные случаи происходят не только в Таиланде, но и в России. Так, в Сочи во время шторма в открытое море волнами унесло двух школьников.

ЧП произошло вечером 25 февраля. Восьмиклассники решили вброд перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревский в месте, где она впадает в бушующее море.

Двухметровая волна сбила парней с ног парней после чего больше их никто не видел. Поиск сочинских подростков продолжают вести по сей день. К их поиску привлечены сотрудники МЧС и полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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