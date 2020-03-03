В России за 2019 год предотвратили 34 теракта
За прошлый год на территории Российской Федерации было успешно предотвращено 34 теракта. По информации Национального антитеррористического комитета, силовики задержали более 40 главарей террористов. Среди выявленных преступников 241 человек из числа "рядовых".
- В ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализовано 32 бандита. В том числе 9 главарей, - сказал первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин.
Всего в 2019 году в благодаря тщательно спланированным действиям силовых структур удалось предотвратить на стадии подготовки подавляющее большинство, а именно 57 преступлений различной террористической направленности, сообщают РИА Новости.
Однако, чтобы выявить реальную угрозу правоохранительным ведомствам приходится тщательно проверять информацию. В декабре 2019 года в Петербурге телефонные лже-террористы "заминировали" детские, роддома, суды, супермаркеты и прочие учреждения. А в январе 2020 года из-за угроз о возможных взрывах были проверены три столичных аэропорта и ТЦ "Охотный ряд".
ИСТОЧНИК KP.RU