2020-03-03T11:48:55+03:00
Происшествия

В России за 2019 год предотвратили 34 теракта

Силовики задержали более 40 главарей и 240 боевиков
Юлия Кекова
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За прошлый год на территории Российской Федерации было успешно предотвращено 34 теракта. По информации Национального антитеррористического комитета, силовики задержали более 40 главарей террористов. Среди выявленных преступников 241 человек из числа "рядовых".

- В ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализовано 32 бандита. В том числе 9 главарей, - сказал первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин.

Всего в 2019 году в благодаря тщательно спланированным действиям силовых структур удалось предотвратить на стадии подготовки подавляющее большинство, а именно 57 преступлений различной террористической направленности, сообщают РИА Новости.

Однако, чтобы выявить реальную угрозу правоохранительным ведомствам приходится тщательно проверять информацию. В декабре 2019 года в Петербурге телефонные лже-террористы "заминировали" детские, роддома, суды, супермаркеты и прочие учреждения. А в январе 2020 года из-за угроз о возможных взрывах были проверены три столичных аэропорта и ТЦ "Охотный ряд".

ИСТОЧНИК KP.RU

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