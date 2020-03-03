Число зараженных коронавирусом в России возросло до шести человек
В России подтверждено шесть случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Двоих инфицированных - оба граждане Китая - уже выписали. Они покинули стационары 12 февраля. Остальные зараженные остаются под наблюдением медиков. Речь идет о трех пассажирах круизного лайнера "Diamond Princess", эвакуированных в прошлом месяце, и о вернувшемся из Италии мужчине - все четверо являются россиянами.
"Организовано проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий, что позволило не допустить последующего распространения инфекции", - сообщается на сайте ведомства.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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