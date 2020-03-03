Тысячи беженцев устремились в Грецию через Турцию
Из-за военного кризиса в сирийском Идлибе тысячи беженцев направились в Европу через Турцию. В настоящий момент на границе с Грецией скопились уже тысячи человек. Все они требуют пропустить их дальше.
В результате, европейцам пришлось до максимума ужесточить меры безопасности. Анкара уже обвинила Афины в том, что греческие пограничники стреляют в мигрантов. Кроме того уже появилась информация о двух погибших, передает сайт телеканала «Звезда».
В свою очередь Афины категорически опровергают эту информацию. В Греции отмечают, что пограничники стреляют лишь в воздух, чтобы сдержать натиск беженцев, а также отпугнуть людей и лодки, которые приближаются к острову Лесбос.
Отмечается, что береговой охране очень сложно справляться с наплывом мигрантов. И на острове Лесбес насчитывается уже несколько сотен беженцев.
По последним данным, в Грецию через Турцию проникло уже более 117 тысяч человек. Как правило, они перебираются через реку Мери или проделывают дыры в пограничной изгороди, пишет сайт argumenti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU