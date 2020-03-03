2020-03-03T12:29:42+03:00
Общество

Число дел о рейдерских захватах бизнеса в России выросло на 135%

Более 15 тысяч уголовных дел заведено в стране по экономическим преступлениям
Юлия Кекова
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Захваты предприятий с последующей сменой его собственника в пользу рейдера стали очень широко распространены. В России количество уголовных дел о таком незаконном перехвате бизнеса за год выросло до 135%. Об этом на расширенном заседании коллегии Следственного комитета РФ сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

По его словам, именно сейчас, когда государство направляет большие усилия на достижение национальных целей экономического и социального развития, в стране возросло число попыток рейдерских захватов предприятий.

- В 2019 году Следственный комитет возбудил 101 дело о рейдерстве, рост составил 135 процентов, - цитирует слова главы СК ТАСС.

Более 15 тысяч уголовных дел по экономическим преступлениям в отношении 17 тысяч обвиняемых уже направлены в суды для рассмотрения. На имущество заключенных под стражу наложен арест, общая сумма которого превышает 52 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом, это на 14 миллиардов рублей больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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