2020-03-03T12:31:31+03:00
Дом. Семья

В Госдуме прокомментировали идею налога на собак

Депутат Владимир Бурматов выступил категорически против инициативы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Госдуме раскритиковали идею налога на собакВ Госдуме раскритиковали идею налога на собакФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Госдуме предположили, что введение налога на домашних питомцев может привести к увеличению числа бездомных животных. Такое мнение выразил глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он добавил, что предложенные меры вряд ли смогут улучшить ситуацию в приютах, а, наоборот, могут ее ухудшить.

«Бабушка прикинет, что за всех ее 15 кошек начнут брать налог, и выкинет этих кошек даже до его введения», - цитирует Бурматова газета «Известия».

Кроме того депутат назвал идею якутских чиновников сродни провокации. И выразил уверенность, что такого налога в России никогда не будет, передает телеканал «360».

Ранее, 2 марта, мэр Якутска Сардана Авксентьева выступила с инициативой введения налога для владельцев собак. По ее мнению, собранные деньги можно было бы направить на финансирование приютов для бездомных животных и улучшения качества жизни питомцев, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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