Ветеран Великой Отечественной скончался в Москве после того, как сломал ногу
С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. На прошлой неделе из жизни ушел еще один свидетель тех страшных событий.
Вечером 11 февраля "скорая помощь" доставила в одну из московских больниц 99-летнего жителя Тверского района столицы. Пожилой мужчина упал у себя в квартире и сломал ногу. Врачи диагностировали у ветерана закрытый перелом нижней трети большеберцовой и малоберцовой костей голени.
Москвич оставался под наблюдением медиков на протяжении практически трех недель. Участнику Великой Отечественной оказывалась вся необходимая помощь, однако спасти его не удалось. Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, ветерана не стало днем в пятницу, 28 февраля. Он скончался в реанимации.
Сайт kp.ru писал, что во вторник, 3 марта, в Курске умер последний Герой Советского Союза, участвовавший в штурме Кенигсберга. Михаила Булатова не стало на 96-м году жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU