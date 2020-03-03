Ветеран Великой Отечественной скончался в Москве после того, как сломал ногу

3 Март 2020 2020-03-03T14:08:20+03:00

Ветеран ушел из жизни в возрасте 99 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожилой житель столицы провел в больнице почти три недели, но врачи не смогли его спасти

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С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. На прошлой неделе из жизни ушел еще один свидетель тех страшных событий.

Вечером 11 февраля "скорая помощь" доставила в одну из московских больниц 99-летнего жителя Тверского района столицы. Пожилой мужчина упал у себя в квартире и сломал ногу. Врачи диагностировали у ветерана закрытый перелом нижней трети большеберцовой и малоберцовой костей голени.

Москвич оставался под наблюдением медиков на протяжении практически трех недель. Участнику Великой Отечественной оказывалась вся необходимая помощь, однако спасти его не удалось. Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, ветерана не стало днем в пятницу, 28 февраля. Он скончался в реанимации.

Сайт kp.ru писал, что во вторник, 3 марта, в Курске умер последний Герой Советского Союза, участвовавший в штурме Кенигсберга. Михаила Булатова не стало на 96-м году жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU