2020-03-03T14:44:47+03:00
Звезды

Виктор Дробыш о предстоящем выступлении Little Big: группа попадает под формат «Евровидения»

Заслуженный артист России считает, что рейв-группу прикольной
Николай ПРЯХИНЮлия Кекова
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Российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш прокомментировал предстоящее выступление питерской группы Little Big на "Евровидении-2020".

По словам заслуженного артиста, на сегодняшний день это одна из самых интересных групп для слушательской аудитории, в том числе для европейского рынка и европейского слушателя.

- Это прекрасное решение. Группа самая широкоформатная и модная. Они (прим.ред. - солисты) могут придумать что-нибудь такое интересное, что может привести «Евровидение-2020» в Россию. Они не должны ни под кого ровняться, они сами по себе прикольные, интересные, веселые, что, собственно, и попадает под формат «Евровидения», - сообщил Радио "Комсомольская правда" Виктор Дробыш.

Один из солистов Little Big поделился с "Комсомолкой", какие впечатления он испытал, когда узнал о решении Первого канала отправиться их группу на конкурс. Он даже признался, что не рассчитывал стать представителем России на "Евровидении".

Little Big: трэш, рейв и эпатаж.«Скибиди, ва-па-па-па!» Если вы ещё не танцевали под эту песню, то самое время это сделать! Ведь именно ребята из Little Big будут представлять нашу страну на «Евровидении-2020»

ИСТОЧНИК KP.RU

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