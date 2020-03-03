Суд Москвы заочно арестовал украинца и поляка по делу братьев Магомедовых

3 Март 2020 2020-03-03T14:03:18+03:00

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Тверской суд Москвы заочно арестовал граждан Польши и Украины Валенти Сельвесюка и Сергея Ткаченко. Их обвиняют в хищении средств АО "Объединенная зерновая компания" при поставках продукции из незалежной в 2012-2013 годах.

Общая сумма ущерба оценивается в 20 миллионов 250 тысяч долларов. Оба иностранца проходят по делу о преступном сообществе владельца "Суммы" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.

Сайт kp.ru писал, что лидеров группировки задержали в марте 2018 года по подозрению в огромных бюджетных хищениях, растратах и финансовых махинациях. Вскоре их поместили под стражу, опасаясь побега за границу.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU