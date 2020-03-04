Алексей Сорокин о возможном переносе Евро-2020: "Никаких негативных сигналов от УЕФА нет"

4 Март 2020 2020-03-03T14:24:07+03:00

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«На днях было заседание исполкома УЕФА, вопрос коронавируса на нем практически не поднимался, - заявил Алексей Сорокин в интервью «Комсомольской Правде» - Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что паника вокруг всего этого может быть хуже, чем сам вирус, и я абсолютно с этим согласен. Так что не то что сигналов, даже намеков от УЕФА, что Евро-2020 может быть перенесен, или как-то изменен его формат, тоже нет. Если журналисты поймали кого-то из чиновников и выдернули фразу из контекста, это не в коем случае не отражает официальную позицию УЕФА. А если смотреть официальные заявления, то абсолютно никаких негативных сигналов в них нет.

Слухи о возможном переносе Евро-2020 появились после того, как вице-президент УЕФА Мишель Ува в эфире Rai Radio 1 Sport якобы рассказал о таком варианте. Но его слова при переводе были вырваны из контекста. Вместе с тем в Италии отменены несколько матчей Серии А, а игра Лиги Европы «Интер» - «Лудогорец» прошла без зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU