Алексей Сорокин: Российским болельщикам для посещения матчей Евро-2020 нужна будет виза

4 Март 2020 2020-03-03T14:23:08+03:00

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Наличие билетов на матчи чемпионата Европы облегчит процесс их получения, но не означает автоматического оформления. Об этом в интервью «КП» рассказал глава российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин.

«К сожалению, для наших граждан, собирающихся посетить европейские города во время Евро-2020, визы будут. Хотя мы высказывали предложения об обмене виз либо о послаблении визового режима для обладателей билетов. При этом УЕФА, как правообладатель турнира, работу провел со всеми странами и договаривался об облегченном порядке выдачи виз. Без сомнения, все посольства предупреждены, что такие обращения будут. Так что стоит указывать футбольную цель поездки, возможно, прикладывать билеты, и проблем с визой не должно возникнуть», - отметил Алексей Сорокин.

Матчи Евро-2020 пройдут в 12 городах Европы. Два матча группового этапа сборная России проведет в Санкт-Петербурге, еще один – в Копенгагене.

ИСТОЧНИК KP.RU