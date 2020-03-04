Алексей Сорокин: Матчи Евро-2020 могут показать в российском метро

4 Март 2020 2020-03-03T14:28:09+03:00

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Матчи турнира могут показать даже в московском метро. Об этом в интервью «КП» рассказал глава российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин:

- Мы почувствовали стремление городов так или иначе организовать площадки для совместного просмотра матчей и тогда предложили со своей стороны всем городам это сделать. Мы написали письма, в которых объяснили, каким правилам должны подчиняться эти места совместного просмотра матчей. Более 20 городов России высказали желание организовать такие фан-зоны по правилам УЕФА. Но сразу оговорюсь, финансово оргкомитет в этом не участвует.

Так же Алексей Сорокин рассказал, что в Санкт-Петербурге будет сразу две фан-зоны.

«Первая – Футбольная деревня на Конюшенной площади, вторая – зона публичного просмотра на Дворцовой площади. Вторая из них будет работать, начиная с 1/4 финала турнира», - отметил глава оргкомитета.

Во время ЧМ-2018 в московском метро показывали матчи прямо в вагонах. Возможно такая же практика будет продолжена и грядущим летом.

«Действительно такой разговор на рабочем уровне был и сейчас. Не знаю, будет ли реализовано подобное и на Евро-2020, но мы окажем всяческое содействие и поддержим любую инициативу», - рассказал Алексей Сорокин в интервью «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU