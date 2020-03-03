2020-03-03T14:41:07+03:00
Политика

Песков: Россия останется светской, даже при упоминании Бога в Конституции

В Кремле прокомментировали идею внесения слов о Всевышнем в Основной закон страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Кремле оценили идею внесения поправки об упоминании Бога в КонституциюВ Кремле оценили идею внесения поправки об упоминании Бога в КонституциюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Россия остается светским государством, даже если в текст Конституции будет внесено упоминание о Боге. Такого мнения придерживается пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что государство никоим образом свой светский характер не теряет", - сказал представитель Кремля, комментируя предложение о внесении в Основной закон страны упоминания Всевышнего.

Сайт kp.ru писал, что изначально с такой идеей выступил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Предполагается, что текст будет звучать следующий образом: "Сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога".

По словам Пескова, здесь речь идет, прежде всего, об общих для народа идеалах. Остальные подробности будут даны во время обсуждения изменений в Конституцию.

"До принятия, до голосования будет широкая кампания по разъяснению этих поправок и этого текста, об этом неоднократно говорил президент сам и участники рабочей группы", - добавил представитель Кремля.

Комитет Госдумы одобрил поправки о дате голосования по Конституции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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