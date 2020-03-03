Кремль отверг "однобокие" выводы комиссии ООН по действиям РФ в Идлибе

3 Март 2020 2020-03-03T14:48:45+03:00

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Россия не согласна с обвинениями из доклада независимой комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии. В документе говорится о том, что действия Воздушно-космических сил РФ в Идлибе якобы не избирательны.

"Мы решительно отвергаем подобные обвинения", - прокомментировал публикацию пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в докладе ничего не говорится о наступательных действиях террористических группировок, а это делает любые суждения комиссии по данной теме "однобокими".

Более того, документ был опубликован всего через сутки-двое после того, как боевики начали наступления против правительственных войск в сирийском Идлибе, следовательно, объединение не могло получить достоверную информацию о том, что происходило на земле.

Сайт kp.ru писал, что ранее Турция обвинила Россию в нарушении соглашений по САР после того, как в республике погибли несколько десятков ее солдат. В Москве на это заявили, что неукоснительно выполняют свои обязательства, несмотря на напряженную ситуацию в регионе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763449" frameborder="0"></iframe> Сирийские беженцы хлынули к границе с Европой.

ИСТОЧНИК KP.RU