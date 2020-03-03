2020-03-03T15:10:33+03:00
Политика

Михаил Котюков назначен Мишустиным на должность замминистра финансов

Ранее он возглавлял Министерство образования и науки РФ
Юлия Кекова
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Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назначил бывшего главу Минобрнауки Михаила Котюкова на должность заместителя министра финансов. Информация о его назначении появилась на сайте кабмина.

- Назначить Котюкова Михаила Михайловича заместителем министра финансов Российской Федерации, - говорится в распоряжении.

Свою карьеру Котюков начинал в 1997 году с работы в главном финансовом управлении администрации Красноярского края в должности экономиста. Спустя 11 лет, в 2008 году, его назначили министром финансов Красноярского края.

В 2012 году назначен замминистра финансов РФ Антона Силуанова. Однако уже в конце октября 2013 года Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост председателя Правительства РФ, уволил Котюкова. 15 января 2020 года вместе со всем Правительством был отправлен в отставку с поста Министра науки и высшего образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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