Сервис "Яндекс.Такси" заблокировали в Латвии

3 Март 2020 2020-03-03T16:00:36+03:00

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В Латвии заблокировали сервис "Яндекс.Такси" по просьбе "Автотранспортной дирекции". Причиной блокировки стало то, что приложение до 22 января не зарегистрировали в Дирекции автотранспорта страны, а без этого в Латвии нельзя предоставлять свои услуги. Поскольку сервис продолжал оказывать услуги, дирекция обратилась ко всем организациям, которые обеспечивают в Латвии связь, чтобы те заблокировали приложение.

Как только "Яндекс.Такси" встанет на учёт, блокировка будет снята.

На данный момент единственным приложением такси в Латвии остался эстонский сервис BOLT TECHNOLOGY OÜ.

При этом представители "Яндекс.Такси" сообщили, что начали процедуру регистрации в соответствии с принятыми в Латвии новыми правилами ещё в прошлом году, и за это время уже несколько раз дополняли свою заявку, и последняя её версия была направлена в "Автотранспортную дирекцию" за неделю до блокировки.

ИСТОЧНИК KP.RU