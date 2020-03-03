2020-03-03T16:00:36+03:00
В мире

Сервис "Яндекс.Такси" заблокировали в Латвии

Приложение не встало на учёт в Дирекции автотранспорта страны до 22 января
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Латвии заблокировали сервис "Яндекс.Такси" по просьбе "Автотранспортной дирекции", поскольку приложение до 22 января не зарегистрировалиВ Латвии заблокировали сервис "Яндекс.Такси" по просьбе "Автотранспортной дирекции", поскольку приложение до 22 января не зарегистрировалиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Латвии заблокировали сервис "Яндекс.Такси" по просьбе "Автотранспортной дирекции". Причиной блокировки стало то, что приложение до 22 января не зарегистрировали в Дирекции автотранспорта страны, а без этого в Латвии нельзя предоставлять свои услуги. Поскольку сервис продолжал оказывать услуги, дирекция обратилась ко всем организациям, которые обеспечивают в Латвии связь, чтобы те заблокировали приложение.

Как только "Яндекс.Такси" встанет на учёт, блокировка будет снята.

На данный момент единственным приложением такси в Латвии остался эстонский сервис BOLT TECHNOLOGY OÜ.

При этом представители "Яндекс.Такси" сообщили, что начали процедуру регистрации в соответствии с принятыми в Латвии новыми правилами ещё в прошлом году, и за это время уже несколько раз дополняли свою заявку, и последняя её версия была направлена в "Автотранспортную дирекцию" за неделю до блокировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Американцев заставляют платить за карантин
Трамп согласился на встречу ядерной пятерки по инициативе Путина
"Яндекс.Такси" в Латвии работает в штатном режиме
Парламентские выборы в Сирии пройдут 13 апреля
У матери Криштиану Роналду случился инсульт
Сервис "Яндекс.Такси" заблокировали в Латвии
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Идлибе
В России четыре самолёта за один день совершили экстренную посадку
Михаил Котюков назначен Мишустиным на должность замминистра финансов
Порошенко насчитал 250 Зеленских в Верховной Раде
ВМФ России получит пять подводных лодок и девять кораблей
Кремль отверг "однобокие" выводы комиссии ООН по действиям РФ в Идлибе
Виктор Дробыш о предстоящем выступлении Little Big: группа попадает под формат «Евровидения»
Песков: Россия останется светской, даже при упоминании Бога в Конституции
Суд Москвы заочно арестовал украинца и поляка по делу братьев Магомедовых
Ветеран Великой Отечественной скончался в Москве после того, как сломал ногу
Минобороны Турции сообщило о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете
Самолет рейса Москва-София вернулся в "Шереметьево" из-за неисправности
На Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Канделаки "отдала" победу на "Евровидении 2020" эпатажной группе Little Big
В Госдуме прокомментировали идею налога на собак
Число дел о рейдерских захватах бизнеса в России выросло на 135%