2020-03-03T16:18:41+03:00
Спорт

У матери Криштиану Роналду случился инсульт

Если бы ей не оказали оперативную помощь, последствиями могли стать нарушение речи или парализация
Ася КУЗНЕЦОВА
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65-летняя мать Криштиану Роналду перенесла инсульт65-летняя мать Криштиану Роналду перенесла инсультФото: GLOBAL LOOK PRESS
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65-летнюю мать Криштиану Роналду доставили сегодня, 3 марта, в больницу из-за плохого самочувствия. Долореш душ Сантуш Авейру перенесла инсульт, но своевременная медицинская помощь позволила избежать тяжёлых последствий, однако её состояние требует ухода.

При этом отмечается, что если бы Долореш не оказали столь оперативной помощи, у неё могли бы случиться паралич и нарушение речи.

В феврале Роналду отметил 35-летие. Около ресторана именинника ждал Гелендваген, подаренный друзьями. Чёрный автомобиль был украшен красной лентой. Спортсмен обнял и поблагодарил каждого из присутствующих. Жена спортсмена, Джорджина Родригес подписала видео словами "Поздравляю мужчину моей жизни!".

Сам Роналду опубликовал в день своего рождения снимок, на котором они с женой и старшим сыном показывают праздничный торт в виде инициалов "CR" и цифры "7" - номера, под которым играет Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду расплакался во время интервью из-за видео об отце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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