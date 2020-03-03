Парламентские выборы в Сирии пройдут 13 апреля

3 Март 2020 2020-03-03T16:39:45+03:00

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Президент Сирии Башар Асад издал указ о проведении парламентских выборов депутатов Народного совета третьего созыва в 2020 году. Дата их проведения назначена на 13 апреля. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает пресс-служба политика.

Последний раз в парламент страны подобное политическое мероприятие происходило четыре года назад. В апреле 2016 года явка составила 57,56%.

На тот момент за 250 мест в парламенте, половина из которых отводится представителям рабочих и крестьян, борьбу вели порядка 3,5 тысяч кандидатов, а участие в голосовании принимали 13 из 15 провинций Сирии.

Напомним, что сейчас в Сирии сохраняется напряженная обстановка. Согласно последним данным, 3 марта Турция сбила в небе над Идлибом сирийский самолет, который направлялся на выполнение антитеррорестической операции.

ИСТОЧНИК KP.RU