2020-03-03T16:28:13+03:00
Общество

"Яндекс.Такси" в Латвии работает в штатном режиме

Ранее появилась информация о блокировке сервиса
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Сервис "Яндекс.Такси" в Латвии работает в штатном режимеСервис "Яндекс.Такси" в Латвии работает в штатном режимеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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"Яндекс,Такси" в Латвии работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе компании. Ранее появилась информация о том, что сервис был заблокирован. Причиной стало то, что до 22 января приложение "Яндекс.такси" не зарегистрировали в Дирекции автотранспорта страны. А это является обязательным условием для того, чтобы оказывать транспортные услуги в Латвии.

Несмотря на временную блокировку, "Яндекс.Такси" продолжает работать в обычном режиме. Сейчас сервис регистрирует приложение в соответствии с новым законодательством страны.

- Мы в контакте с властями страны по этому техническому вопросу и ожидаем, что они будут действовать в соответствии с интересами латвийских пользователей, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Яндекс.Такси".

При этом, представители компании сообщили, что начали процедуру регистрации еще в прошлом году, и уже несколько раз дополняли свою заявку. Последняя её версия была направлена в инспекцию за неделю до блокировки. Однако сервис все равно был заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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