2020-03-03T17:08:13+03:00
Общество

Большинство россиян уверены, что пол человека не влияет на его карьеру

При этом, треть опрошенных заявили, что женщинам продвигаться по служебной лестнице сложнее, чем мужчинам
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: кадр из сериала "Офис"Фото: кадр из сериала "Офис"
Изменить размер текста:

Аналитики сервиса "Работа.ру" выяснили, насколько, по мнению россиян, гендер влияет на развитие карьеры.

Большая часть опрошенных (60%) заявили, что для развития карьеры пол не имеет никакого значения. При этом, 32% респондентов уверены, что женщинам достигать карьерных высот гораздо сложнее, чем мужчинам. Противоположного мнения придерживаются только 8% опрошенных, пишет RT.

Также аналитики выяснили отношение работников к полу начальника. Около половины (51%) респондентов ответили, что им не принципиально, кто ими руководит - мужчина или женщина. Доля тех, кто хочет видеть своим начальником только мужчину составила 42%, только женщину - 7%.

При этом, отмечается, что под руководством мужчины согласны работать 45% женщин. А вот на начальника-женщину согласны только 7% мужчин.

В опросе приняли участие более пяти тысяч человек со всех регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики рассказали о прогнозах на предстоящие праздники
Коронавирус у общавшихся с больным россиянином не выявили
Средний долг коллекторам снизился на 15% за прошлый год
Роскомнадзор нашёл у BBC World News нарушения законов России
Семь подписей Родченкова в документах по делу российских биатлонисток оказались подделкой
Большинство россиян уверены, что пол человека не влияет на его карьеру
Американцев заставляют платить за карантин
Трамп согласился на встречу ядерной пятерки по инициативе Путина
"Яндекс.Такси" в Латвии работает в штатном режиме
Парламентские выборы в Сирии пройдут 13 апреля
У матери Криштиану Роналду случился инсульт
Сервис "Яндекс.Такси" заблокировали в Латвии
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Идлибе
В России четыре самолёта за один день совершили экстренную посадку
Михаил Котюков назначен Мишустиным на должность замминистра финансов
Порошенко насчитал 250 Зеленских в Верховной Раде
ВМФ России получит пять подводных лодок и девять кораблей
Кремль отверг "однобокие" выводы комиссии ООН по действиям РФ в Идлибе
Виктор Дробыш о предстоящем выступлении Little Big: группа попадает под формат «Евровидения»
Песков: Россия останется светской, даже при упоминании Бога в Конституции
Суд Москвы заочно арестовал украинца и поляка по делу братьев Магомедовых
Ветеран Великой Отечественной скончался в Москве после того, как сломал ногу
Минобороны Турции сообщило о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете
Самолет рейса Москва-София вернулся в "Шереметьево" из-за неисправности
На Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Канделаки "отдала" победу на "Евровидении 2020" эпатажной группе Little Big
В Госдуме прокомментировали идею налога на собак
Число дел о рейдерских захватах бизнеса в России выросло на 135%