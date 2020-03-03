Большинство россиян уверены, что пол человека не влияет на его карьеру
Аналитики сервиса "Работа.ру" выяснили, насколько, по мнению россиян, гендер влияет на развитие карьеры.
Большая часть опрошенных (60%) заявили, что для развития карьеры пол не имеет никакого значения. При этом, 32% респондентов уверены, что женщинам достигать карьерных высот гораздо сложнее, чем мужчинам. Противоположного мнения придерживаются только 8% опрошенных, пишет RT.
Также аналитики выяснили отношение работников к полу начальника. Около половины (51%) респондентов ответили, что им не принципиально, кто ими руководит - мужчина или женщина. Доля тех, кто хочет видеть своим начальником только мужчину составила 42%, только женщину - 7%.
При этом, отмечается, что под руководством мужчины согласны работать 45% женщин. А вот на начальника-женщину согласны только 7% мужчин.
В опросе приняли участие более пяти тысяч человек со всех регионов России.
ИСТОЧНИК KP.RU