Роскомнадзор нашёл у BBC World News нарушения законов России
Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение законодательства России. Ведомство обнаружило в процессе проверки нарушение требований "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и нарушение федерального закона "Об обязательном экземпляре документов". Уточняется, что BBC World News нарушили сроки для передачи документов на государственное хранение в ВГТРК, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Роскомнадзора.
Ведомство передало протоколы в суд. Заседание пройдёт 12 марта.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Роскомнадзор опубликовал список сайтов и страниц в социальных сетях, которые неоднократно распространяли недостоверную информацию в интернете. В перечень вошли источники, два или более раз упомянутые Генеральной прокуратурой в обращениях к ведомству.
Также на сайте писали, что Роскомнадзор собирается ввести административную ответственность для тех, кто приобретает и использует персональные данные, полученных незаконным путём.
ИСТОЧНИК KP.RU