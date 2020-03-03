2020-03-03T17:35:45+03:00
Общество

Роскомнадзор нашёл у BBC World News нарушения законов России

Канал не соблюдает требования "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Протоколы переданы в суд, заседание назначено на 12 мартаПротоколы переданы в суд, заседание назначено на 12 мартаФото: "КП" Архив
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Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение законодательства России. Ведомство обнаружило в процессе проверки нарушение требований "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и нарушение федерального закона "Об обязательном экземпляре документов". Уточняется, что BBC World News нарушили сроки для передачи документов на государственное хранение в ВГТРК, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Роскомнадзора.

Ведомство передало протоколы в суд. Заседание пройдёт 12 марта.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Роскомнадзор опубликовал список сайтов и страниц в социальных сетях, которые неоднократно распространяли недостоверную информацию в интернете. В перечень вошли источники, два или более раз упомянутые Генеральной прокуратурой в обращениях к ведомству.

Также на сайте писали, что Роскомнадзор собирается ввести административную ответственность для тех, кто приобретает и использует персональные данные, полученных незаконным путём.

ИСТОЧНИК KP.RU

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