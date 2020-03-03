Средний долг коллекторам снизился на 15% за прошлый год

3 Март 2020 2020-03-03T17:49:54+03:00

А его сумма стала меньше на 28 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В 2019 году размер среднего долга, проданного банками коллекторским агентствам, снизился на 15%. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает Первое коллекторское бюро.

По сравнению с 2018 годом, в минувшем году сумма среднего долга сократилась на 28 тысяч рублей и достигла 158 тысяч.

Общий объем проданных задолженностей также снизился на 15% - до 399 миллиардов рублей. Однако при этом количество долгов возросло на 22% - до 1,9 миллионов ссуд. Продажи коллекторам кредитов, выданных в 2017 году, в прошедшем году увеличились до 13,3%.

В целом по стране доли потребительских кредитов и кредитных карт увеличились, а задолженности по бизнесу и автокредитам сократились.

По мнению некоторых специалистов, увеличение закрытых сделок в 2019 году связано с тем, что рынок становится все более профессиональным. Правила заключения и сопровождения сделок (переуступки прав требований долга) обговариваются партнерами заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU