2020-03-03T17:49:54+03:00
Экономика

Средний долг коллекторам снизился на 15% за прошлый год

А его сумма стала меньше на 28 тысяч рублей
Юлия Кекова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2019 году размер среднего долга, проданного банками коллекторским агентствам, снизился на 15%. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает Первое коллекторское бюро.

По сравнению с 2018 годом, в минувшем году сумма среднего долга сократилась на 28 тысяч рублей и достигла 158 тысяч.

Общий объем проданных задолженностей также снизился на 15% - до 399 миллиардов рублей. Однако при этом количество долгов возросло на 22% - до 1,9 миллионов ссуд. Продажи коллекторам кредитов, выданных в 2017 году, в прошедшем году увеличились до 13,3%.

В целом по стране доли потребительских кредитов и кредитных карт увеличились, а задолженности по бизнесу и автокредитам сократились.

По мнению некоторых специалистов, увеличение закрытых сделок в 2019 году связано с тем, что рынок становится все более профессиональным. Правила заключения и сопровождения сделок (переуступки прав требований долга) обговариваются партнерами заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики рассказали о прогнозах на предстоящие праздники
Коронавирус у общавшихся с больным россиянином не выявили
Средний долг коллекторам снизился на 15% за прошлый год
Роскомнадзор нашёл у BBC World News нарушения законов России
Семь подписей Родченкова в документах по делу российских биатлонисток оказались подделкой
Большинство россиян уверены, что пол человека не влияет на его карьеру
Американцев заставляют платить за карантин
Трамп согласился на встречу ядерной пятерки по инициативе Путина
"Яндекс.Такси" в Латвии работает в штатном режиме
Парламентские выборы в Сирии пройдут 13 апреля
У матери Криштиану Роналду случился инсульт
Сервис "Яндекс.Такси" заблокировали в Латвии
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Идлибе
В России четыре самолёта за один день совершили экстренную посадку
Михаил Котюков назначен Мишустиным на должность замминистра финансов
Порошенко насчитал 250 Зеленских в Верховной Раде
ВМФ России получит пять подводных лодок и девять кораблей
Кремль отверг "однобокие" выводы комиссии ООН по действиям РФ в Идлибе
Виктор Дробыш о предстоящем выступлении Little Big: группа попадает под формат «Евровидения»
Песков: Россия останется светской, даже при упоминании Бога в Конституции
Суд Москвы заочно арестовал украинца и поляка по делу братьев Магомедовых
Ветеран Великой Отечественной скончался в Москве после того, как сломал ногу
Минобороны Турции сообщило о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете
Самолет рейса Москва-София вернулся в "Шереметьево" из-за неисправности
На Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Канделаки "отдала" победу на "Евровидении 2020" эпатажной группе Little Big
В Госдуме прокомментировали идею налога на собак
Число дел о рейдерских захватах бизнеса в России выросло на 135%