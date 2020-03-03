2020-03-03T17:51:24+03:00
Общество

Коронавирус у общавшихся с больным россиянином не выявили

Ранее вирус подтвердился у гражданина, прибывшего из Италии
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Коронавирус у контактировавших с заболевшим россиянином не выявилиКоронавирус у контактировавших с заболевшим россиянином не выявилиФото: Алексей БУЛАТОВ
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У всех 24-х человек, госпитализированных в Москве с подозрением на коронавирус, диагноз не подтвердился. Об этом сообщила замминистра столицы Анастасия Ракова.

Вчера, 2 марта, коронавирус подтвердили у вернувшегося из Италии россиянина. В Россию он прибыл 23 февраля и несколько дней жил в частном доме. Вскоре мужчина обратился в поликлинику с жалобами на простуду, откуда его и госпитализировали в больницу.

Круг лиц, с которыми больной мог общаться в Италии и по возвращении был сразу же определен. Всем контактировавшим с ним людям сделали тест. И сегодня появились первые результаты анализов.

- У всех родственников и друзей заболевшего первые пробы отрицательные; у всех пассажиров рейса, госпитализированных с ОРВИ, первая проба - отрицательная, - приводит ТАСС слова заммэра столицы.

Она также отметила, что анализы 67 пассажиров рейса отрицательны. Экипаж самолета и сотрудники поликлиники, куда первоначально обратился пациент пока находятся под наблюдением.

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Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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